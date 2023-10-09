Максимальный размер больничного за день увеличат вдвое к 2025 году

Максимальная сумма выплат по больничному листу за один день увеличится в два раза к 2025 году — с 2,7 тыс. в 2023-м до 5,7 тыс. руб. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. В 2024 году максимальный размер пособия по больничному будет чуть больше 4,1 тыс. руб.

Размеры пособий зависят от заработка работника. Зарплата учитывается за два предыдущих календарных года. При оплате больничного, выданного в 2025 году, будут использовать для расчета жалованье за 2023 и 2024 годы. Рост максимального размера пособий связан с введением единого тарифа страховых взносов с 1 января 2023 года, пояснили в Минтруде.

К 2025 году также увеличится потолок суммы выплаты по беременности и родам: за 140 дней декретного отпуска будут выплачивать до 794,4 тыс. руб. Сейчас максимальный размер такой выплаты составляет 383,2 тыс. В 2024 году планируется повысить лимит до 565,6 тыс. руб. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет с 33,3 тыс. до 68,9 тыс. руб. в 2025 году. В 2024 году она увеличится до 49,1 тыс. руб.

В итоге в 2025 году на выплаты пособий Соцфонд потратит: на пособия по временной нетрудоспособности — 703,3 млрд руб., по беременности и родам — 184,3 млрд руб., по уходу за ребенком — 244,6 млрд руб.

Анастасия Ларина