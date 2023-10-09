В Сочи суд вернул прокурору дело о финансовых пирамидах «Базон» и «Прогресс»

Центральный районный суд Сочи возвратил в прокуратуру уголовное дело в отношении Юрия Перевязкина, Дмитрия Дрягина и Виктории Мещеряковой, которые обвиняются в хищении средств вкладчиков компаний «Базон» и «Прогресс» на сумму 380 млн руб., сообщил «Ъ-Юг» один из участников процесса.

Суд счел, что обстоятельства деятельности «Базона» и «Прогресса» существенно отличаются, поэтому дело следует разделить на два эпизода.

По данным следствия, Юрий Перевязкин, Дмитрий Дрягин и Виктория Мещерякова причастны к организации финансовой пирамиды, действовавшей в Сочи и Крыму под видом инвестиционных компаний «Базон» и «Прогресс». Фирмы обещали вкладчикам выплаты в размере 10% ежемесячно якобы за счет вложений в высокодоходные отрасли экономики (золотодобывающую отрасль, строительство, ТЭК). В 2016 году «Базон» и «Прогресс» прекратили выплаты, потерпевшими признаны 850 человек.

Возврат дела прокурору для устранения препятствий к рассмотрению – уже второй в ходе следствия по делу компаний «Базон» и «Прогресс». Как ранее писал «Ъ-Юг», в октябре 2022 года дело возвращалось прокурору, поскольку из обвинительного заключения было невозможно сделать вывод, когда и где у каждого из потерпевших были похищены денежные средства, кто из обвиняемых заключал договор. После доработки обвинительного заключения суд снова не счел возможным начать слушание по существу.

Обвиняемые не признают себя виновными, настаивая на том, что в компаниях «Базон» и «Прогресс» они выполняли технические функции.

Анна Перова, Краснодар