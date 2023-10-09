Юрий Шевчук в сентябре перенес инфаркт миокарда, сообщила пресс-служба группы ДДТ. Сейчас музыкант проходит курс реабилитации, который продлится до середины декабря. Из-за этого четыре концерта группы перенесут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу ДДТ, выступление в Тель-Авиве состоится 6 января 2024 года на Menorah Mivtachim Arena, в Белграде — 10 января в MTS Dvorana, в Лимасоле — 11 мая в ZANTE Venue, в Дубае — 3 января на Coca-Cola Arena.

Группа добавила, что сейчас Юрий Шевчук чувствует себя хорошо. «Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Зрители, не имеющие возможность посетить концерты в эти даты, в любое время могут сдать билеты в официальных кассах»,— говорится в пресс-релизе.

В июле лидер группы ДДТ и музыкант Дмитрий Емельянов, гитарист и клавишник Земфиры (признана иностранным агентом), выпустили совместный альбом под названием «Волки в тире». В альбом вошли девять песен, каждая — о рефлексии на события после 24 февраля 2022 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Цитаты на стороне».

Лаура Кеффер