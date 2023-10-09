Международный сервис такси «Яндекса» запущен в Колумбии

Международный бренд российского сервиса заказа такси «Яндекс Такси» (MOEX: YNDX) Yango стал доступен в Колумбии. С 3 октября через приложение пользователи могут заказать такси в одном из крупнейших городов страны — Медельине.

Первые три поездки пользователям Yango в Медельине предлагается совершить со скидкой 30%, но не более 7 тыс. колумбийских песо. Несмотря на то что пока сервис доступен только в одном городе, в колумбийском аккаунте Yango в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) анонсирован запуск еще в двух городах — Кали и Барранкилье. При наведении на них отображается интерфейс заказа такси, однако сам вызов пока недоступен.

На сайте Yango говорится, что сервис работает в 18 странах, в том числе в ОАЭ, Израиле, Финляндии, Норвегии. В мае сервис стал доступен в Пакистане. До этого его работа тестировалась в Гватемале и Перу, эти страны были первыми из государств Центральной и Южной Америки, куда пришел этот сервис такси. При этом упоминания о Колумбии на сайте пока нет.

Милена Костерева