Акции группы ПИК растут на фоне изменения структуры акционерного капитала

Акции группы компаний ПИК (MOEX: PIKK) поднимались более чем на 1% в ходе торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX) на фоне сообщения девелопера об изменении структуры акционерного капитала. 6 октября ПИК сообщила, что ее акционер Сергей Гордеев снизил свою долю с 52,49% до 32,49% и таким образом перестал владеть контрольным пакетом акций.

Сразу после начала торгов на Московской бирже сегодня, 9 октября, акции группы ПИК умеренно повышались. По данным на 11:17, они росли на 1,04%, до 736 руб., после чего незначительно снизились и снова вернулись к росту. К 13:15 акции торговались на уровне 732,1 руб. (+0,51%).

20 сентября 2022 года Сергей Гордеев оставил должность гендиректора ПИК. На прошлой неделе группа объявила, что господин Гордеев перестал владеть контрольным пакетом акций. Его доля снизилась с 52,49% до 32,49%. Из информации на сайте Центра раскрытия корпоративной информации следует, что 20% акций ПИК получила АО «Центральная трастовая компания», управляющая закрытым паевым инвестфондом «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №1».