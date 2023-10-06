Доля Сергея Гордеева в ПИК опустилась ниже контрольной

Доля российского предпринимателя Сергея Гордеева в капитале девелоперской компании ПИК стала ниже контрольной: она уменьшилась с 52,49% до 32,49%, сообщила «Интерфаксу» компания. Право распоряжаться долей в 20% получила Центральная трастовая компания, управляющая закрытым паевым инвестфондом «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №1», добавило агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС

Контрольный пакет акций — голосующее количество акций, находящееся в распоряжении одного лица, достаточное для принятия большинства решений на собрании акционеров.

20 сентября 2022 года Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора ПИК. Операционное управление бизнесом он передал Ивану Поландову, который до этого занимал пост первого заместителя руководителя девелопера.

23 августа 2022 года из состава акционеров ПИК вышел ВТБ. Банку принадлежали 12,36% акций

Эрдни Кагалтынов