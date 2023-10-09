В Ленобласти бывший глава Шлиссельбурга захватил здание администрации

Бывший глава города Шлиссельбург в Ленинградской области Артем Желудов захватил здание местной администрации сегодня утром, 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кировского района ЛО Фото: Администрация Кировского района ЛО

В городской управе заявили, что чиновник, который недавно — 5 октября — вышел из следственного изолятора «Кресты», ворвался на прежнее место работы вместе сообщниками. Они пришли «с болгарками и цепями», угрожали расправой, выгнали охрану и забаррикадировались.

В администрации уточнили, что мужчины контролируют помещение, где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией, и не пускают внутрь ни сотрудников, ни представителей правопорядка.

Артем Желудов руководил администрацией Шлиссельбурга до августа, но был уволен советом депутатов и помещен в СИЗО. В 2019 году чиновник возглавлял МО «Приладожское». С этой должности он ушел со скандалом, так как его подозревали в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Поводом для преследования стали нарушения при сдаче дома.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург