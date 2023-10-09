В Ярославле ликвидируют санитарную зону стадиона «Шинник»

В Ярославле стадион «Шинник» (пл. Труда, 3) лишится санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Проект изменений в правила землепользования и застройки, касающиеся, в том числе, стадиона, внесла в муниципалитет мэрия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как указано в пояснительной записке, санитарно-защитная зона стадиона снимается на основании решения главного санитарного врача Ярославской области Михаила Звягина, принятого 21 августа текущего года. Оно принято «на основании результатов расчетов и натурных лабораторных и инструментальных исследований».

ССЗ устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Зона накладывает ряд ограничений по использованию земли, в том числе по строительству новых объектов. В случае положительного решения в муниципалитете, такие ограничения вокруг стадиона «Шинник» будут сняты. Проект документа будет рассмотрен на ближайшем заседании органа.

Антон Голицын