Бывший замначальника УМВД по Псковской области может стать судьей в Чердыни

Бывший сотрудник следственных подразделений ГУ МВД по Пермскому краю и УМВД по Псковской области полковник юстиции Сергей Степонайтис может стать судьей Чердынского суда Прикамья. Его кандидатуру рассмотрят на заседании квалификационной коллегии судей Пермского края 17 октября.

Господин Степонайтис ранее проходил службу в следственных подразделениях ГУ МВД по Пермскому краю. В 2016 году его назначили начальником следственной части ГСУ, а весной 2018 года он стал первым заместителем руководителя ГСУ краевого главка МВД. В ноябре 2019 года его назначили заместителем начальника УМВД по Псковской области. В настоящее время господин Степанайтис является пенсионером МВД.