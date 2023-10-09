«Динамо» размялось Кубком

Первый титул мужского волейбольного сезона достался московскому «Динамо». В финале Кубка столетия в Калининграде оно обыграло действующего чемпиона страны «Зенит-Казань» в пятисетовом матче, в котором отдало соперникам две стартовые партии.

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Турнир, который проводился в честь столетия отечественного волейбола, завершился роскошным матчем. В нем столкнулись два сильнейших клуба страны — «Динамо», взявшее золото чемпионата страны в 2021 и 2022 годах, и казанский «Зенит», опередивший его в прошлом сезоне. Именно они будут, скорее всего, фаворитами и следующего первенства, стартующего уже в среду. Первое же столкновение двух грандов в сезоне получилось исключительно драматичным.

Казанцы проводили Кубок столетия практически без сбоев, круша по дороге к финалу одного соперника за другим. В полуфинальном матче они без труда разделались с сильным новосибирским «Локомотивом», и казалось, что динамовцам не избежать судьбы железнодорожников. В первых двух партиях зенитовцы превосходили их во всем, и дело вроде бы шло к быстрому разгрому.

Но вместо того, чтобы поплыть по течению, «Динамо» в третьей партии наладило прием подачи, добавило в аккуратности, и вскоре уже оно диктовало «Зениту» свои условия.

Матч вырулил к тай-брейку, украсившему этот финал. Соперники поочередно лидировали и упускали добытый с кровью перевес. Все в итоге решила динамовская подача. При счете 13:13 она вылилась в плохой зенитовский прием, заставивший Дмитрия Волкова атаковать из неудобного положения. Он промахнулся. Один матчбол казанцы отыграли, но на втором Денис Богдан мощной подачей снова заставил принимающих фальшивить. Теперь атакующий удар вообще не состоялся.

Арнольд Кабанов