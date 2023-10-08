Хесус-спаситель

Последний перед октябрьским перерывом тур чемпионата России украсило главное отечественное футбольное дерби с его лихим сюжетом. «Спартак», принимавший ЦСКА, дважды проигрывал в счете и дважды отыгрывался. Во второй раз он отыгрался перед финальным свистком благодаря голу бывшего армейца Хесуса Медины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Спартака» Хесус Медина (справа) спас свою команду от поражения, сравняв счет в матче с ЦСКА на седьмой добавленной минуте

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Форвард «Спартака» Хесус Медина (справа) спас свою команду от поражения, сравняв счет в матче с ЦСКА на седьмой добавленной минуте

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В разросшемся до колоссального размера, из почти двух сотен матчей, списке столкновений двух московских грандов этот, конечно, займет какое-нибудь довольно почетное, явно не в подвальной части перечня, место. Вкусных компонентов в нем было в избытке.

В этот промозглый вечер два призера предыдущего чемпионата России, которые после десяти туров вдруг оказались рядышком, но — не в авангарде, а в серединке таблицы, отчаянно грешили хрупкостью в стрежневых зонах, зато без тени сомнения рвались своими легкими, без «столбов» — спартаковца Александра Соболева и армейца Антона Заболотного — составами вперед, гарантируя неплохой градус зрелищности. А кому такая стилистика больше подходит, догадаться было совершенно невозможно. Минут десять казалось, что «Спартаку», словно заведенному до предела крупными поражениями в двух предыдущих встречах — в чемпионате и Кубке — от «Крыльев Советов» и «Динамо». Он жутко часто оказывался возле армейской штрафной или внутри нее. А Кристофер Мартинс, который решил сразу обратить на себя внимание и уже после свистка судьи перекинул мяч через Игоря Акинфеева, затем создал уже настоящий голевой момент для Хесуса Медины тончайшим пасом.

И Медина все исполнил, строго говоря, почти идеально — крутанувшись волчком, оставил позади всех следивших за ним армейцев, за которых выступал в прошлом сезоне, а затем недурно пробил с убойной на самом деле дистанции.

То мгновение прожектором высветило весь колоссальный опыт голкипера ЦСКА: Акинфеев, похоже, заранее просчитал и прочувствовал, куда полетит мяч.

Но дальше все складывалось уже в пользу ЦСКА, расставлявшегося впереди широко и двигавшегося очень толково. Во время одного из этих наскоков Аббосбек Файзуллаев чуть не обеспечил Федору Чалову легкий гол: «Спартак» выручил вратарь Александр Максименко, успевший нырнуть в ноги форварду, показав, что у него, как и у Акинфеева, с интуицией, чутьем все в порядке. А вслед за этим уже сам Файзуллаев получил шикарную — пяткой в касание — передачу от Ивана Облякова. Теперь Максименко пришлось парить за мячом в угол, чтобы отвести беду.

Но беда «Спартак» все-таки настигла. Это была очередная динамичная армейская атака, которую развернул выдвинувшийся по привычке вперед из центра обороны Виллиан Роша, а продолжил Обляков. Он тащил мяч вперед в стиле регбийных звезд, сверкающих сейчас на Кубке мира во Франции,— сбрасывая пытавшихся повиснуть на плечах оппонентов, и, продвинувшись достаточно далеко, увидел подключившегося слева Милана Гайича. Последний ударом с ходу обвел Максименко, которому на этот раз прыжок не помог.

«Спартак», только что намекавший на то, что, рванув на старте, скис и хватает ртом воздух, как выяснилось, лишь притворялся готовой к тому, что ее вот-вот добьют, жертвой. Гол Гайича оживил его. Спартаковцы опять все время маячили у штрафной ЦСКА, стараясь обнаружить способ раскроить чужие тылы. Раскроили талантом Квинси Промеса. Он находился в позиции, похожей на вполне безобидную,— в левом углу штрафной, прикрытый Обляковым. Промес поступил просто: убрал мяч в сторону и отправил по дуге в дальнюю девятку, куда он ввинтился, перелетев через напрасно выброшенную вверх руку Акинфеева.

Перерыв трансформировал расклад радикально. ЦСКА отдых добавил злости и убедительности. И это обстоятельство, похоже, стало для «Спартака» неприятным сюрпризом, эффект от которого не купировать, убрав с поля выпадающих из схемы Виктора Мозеса и Тео Бонгонду. Армейцы давили хозяев дерби так жестоко, как не давили даже по ходу своего удачного отрезка в первом тайме, позволившего им счет открыть. Давление приводило к ошибкам спартаковских футболистов, например, неловкому приему мяча Кристофером Мартинсом, после которого Иван Обляков создал шанс для хорошего удара Милану Гайичу. Он воплотился в гол одновременно и слегка шальной, потому что среагировать Александру Максименко помешал рикошет от Даниила Денисова, и стопроцентно справедливый, учитывая характер игры.

«Спартак», разумеется, в конце концов избавился от этой своей податливости. Его тренер Гильермо Абаскаль, про неустойчивость положения которого, про исключительную важность для наставника этого матча рассказывало чересчур много источников, чтобы считать версию надуманной, кипел на бровке в распахнутом настежь, несмотря на холод, пуховике.

И спартаковцы все же понеслись вперед, почти плюнув на защиту: скажем, Олег Рябчук чаще появлялся на армейской половине, нежели на своей.

Натиск был серьезным — с навесами, ударами, прорывами. Но армейцы держались и отсчет компенсированного времени встретили, вроде бы уже игру выровняв. Терпеть, доказывая, что в этом дерби запас прочности у них был побольше, чем у противника, им оставалось недолго — пару минут. Однако главную драму схватка сберегла на концовку.

«Спартак», уже выглядевший обреченным, на последнем дыхании рванул на штурм армейских ворот. Штурм отчаянный — когда любой ценой мяч стараются доставить поближе к ним. И он принес результат. Бог знает какая по счету подача верхом долетела до спартаковской головы. И это была голова недавнего армейца. Хесусу Медине выпало сыграть в дерби ярчайшую среди ролей — роль спасителя «Спартака», который, таким образом, не отпустил от себя ЦСКА и вместе с ним (а еще с «Динамо», сыгравшим — 0:0 — с «Факелом», и «Нижним Новгородом», взявшим верх над «Крыльями Советов» — 2:0) располагается в трех очках от замыкающего топ-тройку «Зенита».

Алексей Доспехов