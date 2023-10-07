Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Южно-Сахалинске выпала почти месячная норма осадков за сутки

В Южно-Сахалинске за сутки выпало 94 мм осадков — «фактически месячная норма», сообщил мэр Сергей Надсадин. Сотрудники администрации проверили наиболее пострадавшие от затопления районы.

«Фиксируем, что вода начала уходить, уровень воды в реках спал на метр-полтора. Все реки находятся в своих руслах»,— написал господин Надсадин в Telegram.

Из-за подтоплений нарушено энергоснабжение в 22-м микрорайоне. «Сахалинэнерго» обещает дать свет во второй половине дня. Городским властям также «поступают обращения по поводу кровель многоквартирных домов, которые находились и находятся в ремонте». Мэр поручил контролировать работу подрядчиков.

Власти принимают заявления на выплату материальной помощи. При необходимости людям окажут психологическую помощь.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...