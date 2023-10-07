В Южно-Сахалинске выпала почти месячная норма осадков за сутки

В Южно-Сахалинске за сутки выпало 94 мм осадков — «фактически месячная норма», сообщил мэр Сергей Надсадин. Сотрудники администрации проверили наиболее пострадавшие от затопления районы.

«Фиксируем, что вода начала уходить, уровень воды в реках спал на метр-полтора. Все реки находятся в своих руслах»,— написал господин Надсадин в Telegram.

Из-за подтоплений нарушено энергоснабжение в 22-м микрорайоне. «Сахалинэнерго» обещает дать свет во второй половине дня. Городским властям также «поступают обращения по поводу кровель многоквартирных домов, которые находились и находятся в ремонте». Мэр поручил контролировать работу подрядчиков.

Власти принимают заявления на выплату материальной помощи. При необходимости людям окажут психологическую помощь.

Леонид Уварчев