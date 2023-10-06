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Росстат: производительность труда в 2022 году упала на 3,6% впервые с 2009 года

Производительность труда в России в 2022 году упала на 3,6%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. Это максимальное падение с 2009 года, когда производительность труда снизилась на 4,1%. Отмечается, что максимальное падение по этому показателю в 2022 году было зафиксировано в оптовой и розничной торговле, а также в ремонте автомобилей и мотоциклов — на 12,9%.

Снизился показатель также в сферах обрабатывающих производств (3,3%), добычи полезных ископаемых (3,4%), также в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (7,0%). Снижение в сфере транспортировки и хранения составило 4,5%, в сфере связи — 2,8%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 7%.

По данным Росстата, рост производительности труда в 2022 году наблюдался только в сельском и лесном хозяйствах (8,7%), строительстве (1,8%), в сфере гостиниц и общепита (1,3%), а также в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром (0,8%).

В сентябре Высшая школа экономики опубликовала исследование, согласно которому более половины российских сотрудников не готовы работать с большими усилиями даже при повышении зарплат, а часть из них уже работает на пределе своих возможностей. По паритету покупательной способности российский показатель в 1,6–2,4 раза ниже, чем в США и Западной Европе, следует из данных ОЭСР на 2020 год. При этом россияне работают гораздо больше коллег из других стран: по сравнению с США — на 100–180 часов в год, с Францией и Великобританией — на 400–500 часов, с Германией разрыв достигает 540–580 часов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Интенсивный труд не всем по карману».

Полина Мотызлевская

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