Экс-гендиректор Premier Митрофанова возглавила совет директоров «МТС Медиа»

Бывший генеральный директор онлайн-кинотеатра Premier Софья Митрофанова стала председателем совета директоров «МТС Медиа», сообщила пресс-служба МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Митрофанова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Софья Митрофанова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В пресс-релизе говорится, что госпожа Митрофанова вошла в совет директоров в качестве независимого члена.

Софья Митрофанова возглавляла Premier с 2021 по январь 2023 года. С 2006 по 2011 годы она была главой российского офиса польской медиакомпании ITI Group. В 2012-2016 годах работала директором по продажам в «дочке» Disney в СНГ. С 2016 по 2018 годы она была директором по контенту в видеосервисе ivi. В 2018-2020 годах госпожа Митрофанова работала генеральным продюсером в продюсерском центре Okko Entertainment. 15 сентября 2020 года она заняла должность директора по цифровой трансформации холдинга «Газпром-медиа».

Эрдни Кагалтынов