На сохранение идентичности татар потратят 265 млн рублей за три года

Правительство Татарстана утвердило новый вариант госпрограммы «Сохранение национальной идентичности татар». Ее бюджет в 2024–2026 годах составит 265 млн руб., говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе сказано, что «сохранение национальной идентичности» является актуальной проблемой современного общества. «Татарский народ осознает себя субъектом истории, что определяется совокупностью его исторического опыта и осознанием собственного вклада в развитие РФ и мировой цивилизации в целом»,— указывают авторы программы. Они отмечают наличие угрозы языковой ассимиляции татар и культурной глобализации.

Мероприятия программы предполагают увеличение количества изученных и популяризованных объектов культурного наследия, артефактов в музейных фондах, а также разработку новых программ по изучению татарского языка в Татарстане и других регионах РФ. Также планируется «формирование и развитие татарской информационной и коммуникационной инфраструктуры».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"