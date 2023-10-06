Депутат ГД от Краснодарского края Гусев предложил откорректировать закон о такси

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев предложил проанализировать работу действующего закона о такси, который привел к росту затрат участников рынка и, как следствие, подорожанию стоимости услуг. В своем Telegram-канале он сообщил, что необходимо разработать поправки в закон, поскольку региональные перевозчики оказались не готовы к новым требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

Дмитрий Гусев отметил, что сейчас в такси работают около 2,5 млн человек по всей России. При этом в маленьких городах и сельских поселениях часто это единственный вид передвижения, доступный в любое время года и суток.

«При этом государство, не вкладывая денег в развитие такси, решило взять курс на регулирование этой отрасли с помощью государственных цифровых платформ и системы региональных реестров»,— подчеркивает депутат.

Он отмечает, что по новому закону разные системы такси теперь подведены под одно регулирование. Второй проблемой стало отсутствие в 50% регионов необходимых местных законов. Кроме того, в документе прописаны избыточные требования к участникам рынка, из-за чего он становится практически не выполнимым.

Закон о такси обсуждался около десяти лет. Документ был принят Госдумой в конце 2022 года и вступил в действие 1 сентября 2023 года. Теперь водителями такси не могут быть люди с непогашенной судимостью, а также с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушение ПДД. При этом регионы могут вводить «аттестацию» водителей на знание местной транспортной инфраструктуры и памятных мест.

Агрегаторы должны обеспечить ФСБ круглосуточный доступ к своим базам данных. Кроме того, за ними закрепляется ответственность в случае с пострадавшими в ДТП пассажирами — если заказ был передан водителю, у которого нет или аннулировано разрешение на работу.

Татьяна Ручкина

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