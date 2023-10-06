Назначены еще шесть министров правительства Нижегородской области

В новый состав правительства Нижегородской области после выборов губернатора назначены еще шесть министров, ранее занимавших аналогичные посты в прежнем составе. Об этом сообщили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пост министра культуры сохранила Наталья Суханова, министра туризма и промыслов – Сергей Яковлев, министра правительства и представителя губернатора в заксобрании – Сергей Тарасов. Минздрав возглавила Галина Михайлова, минспорта – Александр Кононов, минэнерго и ЖКХ – Михаил Морозов.

В минувшую среду в правительство назначили 12 прежних министров. Пока не назначены министр финансов, министр промышленности и министр лесного хозяйства, чьи кандидатуры требуют согласования на федеральном уровне, а также министр имущества. Ранее губернатор Глеб Никитин обещал сохранить основной состав правительства, но не исключил «точечных изменений».

Владимир Зубарев