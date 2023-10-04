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обновлено 10:36

В новом нижегородском правительстве назначены первые 12 министров

К 4 октября переназначено 12 министров Нижегородской области, сообщили «Ъ-Приволжье» в правительстве региона. Чиновники ушли в отставку 26 сентября после переизбрания губернатора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, министром молодежной политики вновь стала Светлана Ануфриева, информационной — Полина Буянова, кадровой — Екатерина Лебедева.

Свои посты сохранили министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева, министр внутренней политики Павел Карасев, министр градостроительной деятельности Марина Ракова, руководитель аппарата правительства Михаил Фомин.

Денис Исмагилов вновь возглавил минэкономразвития, Павел Саватеев — минтранс, Денис Егоров — минэкологии, Дмитрий Груничев — минстрой, Николай Денисов — минсельхоз.

Как писал «Ъ-Приволжье», губернатор заявил, что сохранит основной состав правительства, но возможны «точечные» изменения.

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