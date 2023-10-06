Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин начал встречу с президентом Узбекистана в Кремле

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин (слева) Шавкат Мирзиёев

Владимир Путин (слева) Шавкат Мирзиёев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин (слева) Шавкат Мирзиёев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наши отношения развиваются весьма успешно, и мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнических, в таком направлении и действуем»,— сказал Владимир Путин в ходе переговоров.

Президент России, в частности, отметил, что товарооборот РФ и Узбекистана за 2022 год составил 26%, а за первые семь месяцев 2023 года — 14,4%. Он заявил, что Россия занимает первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. По его словам, в Узбекистане работают 3 тыс. компаний с российским участием, а в РФ — 700 узбекских компаний.

В ходе переговоров российский президент также сообщил, что скоро вновь встретится с господином Мирзиёевым на саммите СНГ в Киргизии 13 октября.

Перед визитом в Москву президент Узбекистана посетил Казань, где встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В мае Шавкат Мирзиёев по видеосвязи принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое прошло в Кремле. В июле господин Мирзиёев был переизбран президентом Узбекистана. По данным местного ЦИКа, за него отдали голоса 87,05% участников голосования. Владимир Путин поздравил его по телефону.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...