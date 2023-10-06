Путин начал встречу с президентом Узбекистана в Кремле

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) Шавкат Мирзиёев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) Шавкат Мирзиёев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наши отношения развиваются весьма успешно, и мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнических, в таком направлении и действуем»,— сказал Владимир Путин в ходе переговоров.

Президент России, в частности, отметил, что товарооборот РФ и Узбекистана за 2022 год составил 26%, а за первые семь месяцев 2023 года — 14,4%. Он заявил, что Россия занимает первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. По его словам, в Узбекистане работают 3 тыс. компаний с российским участием, а в РФ — 700 узбекских компаний.

В ходе переговоров российский президент также сообщил, что скоро вновь встретится с господином Мирзиёевым на саммите СНГ в Киргизии 13 октября.

Перед визитом в Москву президент Узбекистана посетил Казань, где встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В мае Шавкат Мирзиёев по видеосвязи принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое прошло в Кремле. В июле господин Мирзиёев был переизбран президентом Узбекистана. По данным местного ЦИКа, за него отдали голоса 87,05% участников голосования. Владимир Путин поздравил его по телефону.

Эрдни Кагалтынов