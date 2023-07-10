Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева по случаю переизбрания на пост президента Узбекистана. Также Шавката Мирзиеева поздравили президенты Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Турции.

«Убедительная победа на выборах подтверждает ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан»,— говорится в поздравительной телеграмме, которую направил Владимир Путин.

По предварительным данным ЦИК, за действующего президента Узбекистана отдали голоса 87,05% участников голосования. Явка избирателей составила 79,8%. Досрочные выборы в Узбекистане объявили после проведения референдума о поправках в Конституцию, которые продлили срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно изменениям, Шавкат Мирзиёев получил право еще дважды баллотироваться на пост президента.