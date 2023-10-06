В Челябинской области готовятся решать проблему трудоустройства инвалидов СВО

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рекомендовала работодателям передавать вакантные квоты по рабочим местам для инвалидов некоммерческим организациям ради трудоустройства участников специальной военной операции РФ на Украине. В следующем году эту проблему придется решать более активно, сообщила госпожа Гехт на расширенном заседании Челябинской областной трехсторонней комиссии.

Одним из вопросов повестки стала информация о содействии занятости инвалидов и исполнении законодательства о квотировании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья работодателями региона. По данным начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислава Смирнова, в регионе 2482 работодателя имеют квоты для приема на работу более 8 тыс. инвалидов. Фактически занято 5,6 тыс. рабочих места или 70,4%. В связи с наличием вакантных мест господин Смирнов призвал работодателей более активно пользоваться появившейся недавно возможностью передачи квоты вместе с финансовым сопровождением другой организации. Пока таким образом было трудоустроено 107 инвалидов по 19 соглашениям.

«У нас создан банк информации. Мы получили заявки от 24 некоммерческих организаций на трудоустройство 205 инвалидов. Это конкретные НКО, которые занимаются нужными социальными программами, завязанными на людей инвалидностью, и они же готовы брать на работу людей с инвалидностью. Прошу обратить внимание на эти НКО, и, если у вас не исполняется квота, давайте передадим этим организациям», – предложил Владислав Смирнов.

Это предложение поддержала первый вице-губернатор Ирина Гехт. «У нас все больше раненых, которые демобилизуются и имеют степень инвалидности. Сегодня это 50 человек. Но это та категория, которая будет нарастать. Соответственно нам надо думать, как их интегрировать в мирную жизнь. Если мы не можем трудоустроить их на предприятия, значит надо передавать средства. Мы можем привлечь их к патриотической работе, другой общественно полезной деятельности, выплачивая им минимальный размер оплаты труда за счет квоты. Коллеги, призываю еще раз всех на эту тему подумать. Это крайне важная работа, которая предстоит нам, я думаю, в следующем году в бОльших масштабах нежели сейчас», – отметила Ирина Гехт.

Всего в Челябинской области на 1 августа 2023 года было зарегистрировано более 82,5 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них работают 25,6% или 21,1 тыс. человек. По сравнению с аналогичной датой прошлого года это на 2% больше. В службу занятости в этом году обращались 1354 инвалида, 440 из них получили работу. На учете в качестве безработных состоят 656 человек. Год назад было 765.