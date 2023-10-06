Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о современном ковроткачестве как о редком виде искусства, с произведениями которого можно познакомиться в пространстве Евгения Шутко на Новинском бульваре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гоша Острецов / Atelier Choutko Фото: Гоша Острецов / Atelier Choutko

В галерее Atelier Choutko открылась персональная выставка Гоши Острецова «Любовь и роботы». Отдельно стоит рассказать о галерее и ее необычном направлении выставочной деятельности. С Евгением Шутко я знаком сравнительно недавно, около трех лет.

Сначала несколько слов о самом пространстве на Новинском бульваре. Компания Шутко на рынке с 2014 года, а как галерея ковров и гобеленов ручной работы начала свою деятельность в 2017-м. До сих пор камерное пространство галереи является закрытым для сторонней публики и работает по приглашениям. Видимо, столь специфический и редкий в наше время вид искусства, как ковроткачество, не требует широкой популярности, а рассчитан на небольшой круг любителей.

При этом Евгений Шутко ведет активную ярмарочную деятельность. Также работает с отдельными художниками, производя практически вместе с ними произведения современного гобелена или шпалеры. Кстати, история шпалеры — разновидности безворсового ковра — насчитывает тысячи лет, однако известность они стали приобретать в высшем европейском обществе с XIV века. И только в XVII столетии появилось собственное имя «гобелен» — по фамилии семьи Гобелен, создававшей шедевры.

Галерея не в первый раз сотрудничает с Гошей Острецовым, известным и ярким московским представителем пост-поп-арта, с элемента пин-апа. Яркие, плакатные образы, напоминающие комиксы. Любопытно, как это интерпретируется в различных текстильных техниках — живописи на шерстяных коврах ручной работы, текстильных аппликациях, шпалерном и узелковом ткачестве ручной работы, совместно с мастерскими Atelier Choutko.