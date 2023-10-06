С 9 октября в Липецке и Курске начнут отапливать многоквартирные дома

АО «Квадра — Липецкая генерация» начнет подавать тепло в многоквартирные дома облцентра с 9 октября. Об этом сообщила мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале, заявив, что подписала соответствующее постановление. Соцобъекты в городе начали отапливаться 3 октября.

Глава города отметила, что запуск отопительной системы займет пять-семь дней. По ее словам, сегодня городской департамент ЖКХ проведет совещание с местными управляющими компаниями, где поставит им задачу обеспечить готовность аварийных диспетчерских служб, техников и специалистов для принятия ресурса.

В администрации Курска сообщили о принятии аналогичного решения, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы горадминистрации Николай Цыбин. Оно принято в связи с понижением температуры воздуха ниже установленной федеральным законодательством нормы в +8°. Тепло сначала начнут подавать в жилфонд, а в соцобъектах, военкоматах, на предприятиях и в организациях различных форм собственности это будет происходить поэтапно.

5 октября отопительный сезон стартовал в Тамбове, 6 октября — в Воронеже. В Орловской области подачу ресурса в дома начнут досрочно, заявил губернатор Андрей Клычков, не называя точную дату старта отопительного периода.

Алина Морозова

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