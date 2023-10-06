АФК «Система» планирует строительство горнолыжного комплекса в Шерегеше

Строительство нового горнолыжного комплекса в кузбасском Шерегеше начнется в следующем году. Инвестором проекта выступает ПАО АФК «Система», согласно ранее заключенному соглашению с правительством Кузбасса.

Как сообщает пресс-служба облправительства, до конца текущего года предполагается подготовить финальный мастер-план застройки на площади в 100 га. Половина планируемых мест для проживания будут находиться в отеле, половина — в коттеджах. Для проведения конференций и форумов предусмотрен конгресс-центр, на въезде в комплекс — две вертолетные площадки и большая автомобильная парковка (по территории можно будет перемещаться только на электромобилях или пешком). Будут также построены банный комплекс, магазины, кафе, общежитие для персонала.

В министерстве туризма Кузбасса «Ъ-Сибирь» пояснили, что сроки реализации и объем финансирования будут определены уже утвержденными проектными решениями, ориентировочный размер инвестиций — 2 млрд руб.

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Игорь Лавренков, Кемерово