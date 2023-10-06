«Волга-Днепр» представила решение по мультимодальной доставке охлажденной рыбы

Ульяновская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» на VI Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге представила решение по оперативной мультимодальной доставке охлажденной рыбы и морепродуктов — проект «Рыбного логистического интегратора», реализуемого авиакомпанией совместно с партнерами «Волга-Тракс» и авиакомпанией «АТРАН».

В авиакомпании отмечают, что собственный флот отечественных грузовых самолетов и парк полуприцепов-рефрижераторов, а также опыт и компетенции в мультимодальных перевозках помогают компаниям выстраивать рыбный мост в России для мультимодальной доставки продукции от мест вылова в Москву, центральные регионы и на экспорт, в том числе в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам гендиректора компании Игоря Аксенова, за три дня выставки команда „Волга-Днепр“ провела более 85 встреч с текущими и потенциальными заказчиками и уже сейчас прорабатывает запросы от крупнейших игроков рынка, ритейлеров и рыбодобывающих компаний».

Андрей Васильев, Ульяновск