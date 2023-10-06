«Новые люди» внесли законопроект о запрете на приближение к человеку

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение к человеку на определенном расстоянии. Его авторами стали депутаты партии «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева, сказано в карточке в электронной базе парламента.

«Сейчас суд может запретить преследователю звонить определенному человеку, слать ему электронные или бумажные письма. Но при этом нет нормы, которая запрещала бы приближаться и общаться вживую»,— пояснил господин Даванков (цитата по «Российской газете»).

Сардана Авксентьева также отметила, что в законодательстве не предусмотрена ответственность за преследование человека и «сталкинг». Госпожа Горячева добавила, что жертвы вынуждены «менять работу или город проживания» и «многим людям станет спокойнее, когда они почувствуют, что закон реально на их стороне».

Внести изменения предлагают в Гражданский кодекс. Запрет на приближение к определенному человеку и осуществление других контактов с ним может выдавать суд при наличии достаточных оснований.

Накануне в Госдуму также внесли пакет поправок к закону «О выборах президента РФ». Многие из них аналогичны тем изменениям, которые до этого внесли в закон о выборах депутатов и гарантиях избирательных прав.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Президентские синхронизируют с депутатскими».

Петр Бузлаев