Ярославскому фонду капремонта должны 1,8 млрд рублей по взносам
В Ярославской области региональному фонду капремонта многоквартирных домов должны по взносам 1,8 млрд руб. Об этом сообщил и.о. директора фонда капремонта Алексей Григорьев на внеочередном заседании облдумы.
Фото: Прокуратура Ярославской области
Господин Григорьев пояснил, что всего в программу капитального ремонта входят 10 тыс. многоквартирных домов, из них 3 тыс. домов находятся на специальных счетах. Сейчас на общем счете регионального оператора 180 млн руб., а задолженность перед фондом в 100 раз больше
«Общая задолженность перед фондом жителей, муниципалитетов, городов составляет 1,8 млрд руб.»,— сообщил Алексей Григорьев.