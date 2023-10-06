Ярославскому фонду капремонта должны 1,8 млрд рублей по взносам

В Ярославской области региональному фонду капремонта многоквартирных домов должны по взносам 1,8 млрд руб. Об этом сообщил и.о. директора фонда капремонта Алексей Григорьев на внеочередном заседании облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Господин Григорьев пояснил, что всего в программу капитального ремонта входят 10 тыс. многоквартирных домов, из них 3 тыс. домов находятся на специальных счетах. Сейчас на общем счете регионального оператора 180 млн руб., а задолженность перед фондом в 100 раз больше

«Общая задолженность перед фондом жителей, муниципалитетов, городов составляет 1,8 млрд руб.»,— сообщил Алексей Григорьев.

Алла Чижова