«Не слышат нас бывшие партнеры»

Москва не намерена первой применять оружие массового поражения, но может выйти из Договора о запрете ядерных испытаний, Армения признала Карабах азербайджанским, аргументы Кремля в Ереване так и не услышали — таковы основные тезисы выступления Владимира Путина на 20-м пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что президент традиционно призывает Европу и США одуматься и пересмотреть свою позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дискуссионный клуб «Валдай» задумывался изначально как прямой диалог высшего российского руководства и представителей в первую очередь западной продвинутой общественности — элит. Они спрашивают, мы отвечаем, спорим и находим в итоге понимание. Или не находим, но, по крайней мере, пытаемся.

Отсюда и название. «Клуб» — престижное мероприятие и попасть туда — большая честь. Сейчас времена изменились, западные представители в Сочи не ездят, но тем не менее следят, наблюдают и анализируют. Поэтому личное присутствие в принципе и не требуется. Может быть, так даже проще — Владимир Путин им все популярно объясняет. И, собственно, вопросы все известны. Главное, что волнует весь мир, — это, естественно, перспектива ядерной зимы.

Известный политолог-международник Сергей Караганов, по сути, озвучивает постоянное требование российской разгневанной общественности: сколько уже можно терпеть? Не пора ли уже, так сказать, поменять концепцию в сторону «понижения ядерного порога»?

Владимир Путин отвечает традиционно через паузу и снисходительно: поменять-то можем, только зачем. Но подумайте, кто на Россию нападет? Они же знают, что разом все погибнут. Президент всегда сдерживает горячие головы. Он есть гарант стабильности, и об этом все должны помнить. Мы ни по кому не ударим первыми без причины. Тем не менее можем, например, выйти из Договора о запрещении ядерных испытаний. Тем более Вашингтон так его и не ратифицировал.

И да, РФ успешно испытала крылатую ракету глобальной дальности «Буревестник» с ядерной установкой. И «Сармат» поставим на боевое дежурство. Что еще важно с точки зрения Кремля донести до недружественных стран? В ваших рядах разброд и шатания. И число наших друзей на Западе растет в геометрической прогрессии. Вот хоть в ФРГ. Есть там такая партия — «Альтернатива для Германии». Прочат ей успех на предстоящих выборах в Баварии — ключевой федеральной земле. Да вы посмотрите, что в Америке творится, а без ваших денег Украина и неделю не продержится.

Вывод много лет один и тот же: образумьтесь, вернитесь в конструктивное русло, давайте договариваться. Да, мы не идеальны, но и вы тоже — не подарок. Нет в мире прямых линий, все кругом неоднозначно. Если нет, так еще подождем — время-то у нас много. Это у вас постоянно власть меняется, а у нас все стабильно.

Но вот почему-то не слышат нас бывшие западные партнеры. Более того, так может показаться, что и страшные ракеты их уже не пугают. Не хотят становиться на путь исправления. И что самое интересное, меняются президенты, уходят партии, а западный мир стоит на месте. Никуда не клонится и даже не загнивает. Более того, все так и норовит расширяться. А мы не можем с этим смириться. Не дает это нам спокойно жить и работать. И что с этим делать, непонятно. А, может быть, не в них дело? Оставим это без ответа.

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