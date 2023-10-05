Московский банк намерен обанкротить тамбовскую ГК «Турмясово»

АО «СМП Банк» намерен обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области с исками о признании банкротами ООО «Мясоперерабатывающий комплекс "Турмясово"» и ООО «Агро-Инвест» (входят в ГК «Турмясово»). Информация об этом появилась на Федресурсе. Размер требований не раскрывается.

По собственным данным ГК «Турмясово» — отраслевое предприятие полного производственного цикла от убоя до реализации готовой продукции. Ее покупателями являются, в частности, ООО «Филье проперти» («Ашан»), ОАО «Царицыно» (Москва), ООО «МПК «Алексеевский» (Москва), ООО «Делко» (Владимирская область).

По данным Rusprofile.ru, ООО «Агро-Инвест» было зарегистрировано в селе Заворонежском Мичуринского района Тамбовской области в 2014 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса. Уставный капитал — 18 млн руб. Выручка компании в 2022 году составила 1,2 млрд руб. (в 2021-м — 2 млрд руб., снижение на 41%), чистый убыток — 332 млн руб. (2021-й компания закончила с чистой прибылью в 30 млн руб.). Гендиректором и бенефициаром является Рафаэль Алексанян. Господин Алексанян также контролирует тамбовские ООО «Торговый дом "Агро-Эксперт"» (занимается неспециализированной оптовой продажей) и ООО «Торговый дом "Агро-Люкс"» (занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных).

ООО «Мясоперерабатывающий комплекс "Турмясово"» было зарегистрировано в 2016 году в селе Турмасово Мичуринского района Тамбовской области. Уставный капитал — 12 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Гендиректор и бенефициар — Рафаэль Алексанян. Выручка компании в 2022 году составила 471 млн руб. (в 2021-м — 734 млн руб., снижение на 36%), чистая прибыль — 984 тыс. руб. (в 2021-м — 12 млн руб., падение на 92%).

Как тамбовский застройщик «Козерог» обанкротился из-за долга на 500 млн руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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