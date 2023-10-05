УФАС приостановило конкурс по строительству школы на Московском шоссе за 1,8 млрд рублей

УФАС России по Санкт-Петербургу временно приостановило определение подрядчика для строительства школы на Московском шоссе. Ранее победителем была объявлена компания «ГПК Инжпетрострой», с которой намеревались подписать контракт на сумму 1,8 млрд рублей.

Однако, как сообщается на сайте госзакупок, результаты конкурса оспорили две компании. Первая посчитала, что оценка опыта участников не была проведена должным образом. Вторая жалоба оказалась связана с отклонением заявки компании на ранней стадии рассмотрения.

В настоящее время решение по жалобам пока не принято.

Согласно техзаданию, построить четырехэтажное здание школы на 550 мест на Московском планируется к 2025 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское УФАС выдало предупреждение «Ростелекому» из-за нарушения закона о защите конкуренции.

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