Петербургское УФАС выдало предупреждение «Ростелекому»

Санкт-Петербургское УФАС России провело проверку сайта ПАО «Ростелеком» и по ее итогам пришло к выводу, что действия компании «могут быть направлены на получение необоснованного преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности, путем направления рекламных писем неопределенному кругу лиц вне зависимости от их действительного волеизъявления на получение рекламы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в УФАС 27 сентября, было установлено, что если потенциальный потребитель «Ростелекома» хочет подключить какую-либо услугу, на сайте ему предлагается заполнить заявку на подключение. При этом оставить заявку и не принять условия обработки персональных данных — нельзя.

В то же время пункт 5.3.5 Политики конфиденциальности лишает пользователя возможности самостоятельной реализации своего права на выражение согласия на получение рекламы. Закон о рекламе не позволяет считать надлежащим согласием такое согласие, напомнили в антимонопольной службе.

В итоге УФАС усмотрело в действиях ПАО «Ростелеком» признаки нарушения ст. 14.8 Закона о защите конкуренции.

Компании выдано предупреждение, срок исполнения которого — 20 октября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское УФАС нашло нарушения в рекламе «Почта банка».

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