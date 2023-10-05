Следователю не простили потери денег

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего следователя регионального ГСУ ГУ МВД Анатолия Белашова. Он подозревается в халатности: по версии СКР, по вине следователя пропали $50 тыс., изъятые у подозреваемого по делу о краже. В июле 2023 года офицер был уволен из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям» после служебной проверки.

Согласно материалам дела, следователь занимался делом, возбужденным по факту кражи денежных средств в особо крупном размере у одного из клиентов СМП-банка. В октябре 2022 года следственная группа выехала в Москву, где обыскала стоящий на парковке автомобиль подозреваемого. Внутри была обнаружена часть похищенных денег — $50 тыс. В ноябре капитану юстиции Анатолию Белашову, говорится в деле, «были переданы изъятые в ходе осмотра места происшествия денежные средства в сумме 50 тысяч долларов США» (более 3 млн руб. на тот момент).

Как сообщили в краевом управлении СКР, следователем не был «своевременно решен вопрос о признании денежных средств вещественными доказательствами и не приняты меры по определению места их хранения».

В итоге из-за «ненадлежащего исполнения подозреваемым должностных обязанностей» денежные средства были утрачены.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю подтвердили факт возбуждения уголовного дела: «в период с ноября 2022 по июнь 2023 года старший следователь следственного подразделения ставропольского гарнизона полиции ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, что привело к утрате денежных средств в сумме 50 тыс. долларов, изъятых в качестве вещественных доказательств в рамках расследуемого уголовного дела».

По результатам служебной проверки капитан в июле 2023 года был уволен из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям». Собранные оперативниками и следователями регионального главка МВД материалы были переданы следствию.

В случае если офицер в ходе следствия и суда будет признан виновным, ему грозят штраф в размере до 120 тыс. руб., обязательные или исправительные работы либо арест на три месяца.

Александра Ларинцева, Пятигорск