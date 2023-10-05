X5 Group внедрит блокировку продажи просроченных продуктов в своих магазинах

Компания X5 Group (MOEX: FIVE), управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», намерена внедрить механизм автоматизированного запрета продажи просроченных продуктов во всех магазинах ритейлера. Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов напомнил, что пилот подобной блокировки уже был запущен.

«Будем масштабировать на все магазины по стране. Видим в этой технологии, что продукты, на которых истек срок годности, просто не попадают в чек. Раньше это был человеческий фактор, когда кассир вручную проверял это на кассе и это занимало у нас длительное время. Благодаря маркировке эти процессы упрощаются»,— сказал господин Богданов в ходе международного форума «Антиконтрафакт» (цитата по ТАСС).

С 1 февраля по 1 августа текущего года блокировка в России в экспериментальном формате использовалась для отдельных видов молочной продукции, питьевой воды, пива, табачной продукции. В Центре развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак») сообщали, что в результате продажи просроченной продукции снизились на 25%.

Лусине Баласян