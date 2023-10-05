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Гонорар Натальи Гулькиной за пермское выступление составил 605 тыс. рублей

45-минутный концерт экс-солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной стоил бюджету 605 тыс. руб. Заключенный контакт между певицей и МБУК «Пермская дирекция» обнаружил в реестре госзакупок «РБК-Пермь».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, само выступление состоялось на набережной Перми 9 сентября и было посвящено закрытию фестиваля «Отражение» в рамках празднования 300-летия Перми.

В рамках празднования юбилей Перми этим летом город посетили более десятка популярных российских исполнителей. Так, певцу Ивану Дмитриенко заплатили 1,7 млн руб. за 50-минутное выступление. Экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер получил 1 млн руб. за 50-минутную программу. Певец Александр Айвазов заработал 312 тыс. руб. за получасовое выступление.

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