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В Казань прилетел президент Узбекистана

В Казань прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер, министр промышленности РФ Денис Мантуров. Об этом сообщила пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Она отметила, что Татарстан стал первым регионом, который господин Мирзиёев посетил в рамках официального визита в РФ. В Казани он планирует посетить выставку промышленного потенциала Татарстана, подвести итоги форума регионов «Россия—Узбекистан». Также запланирована встреча с Рустамом Миннихановым.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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