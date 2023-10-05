Владелец Aperol попросил запретить его сторонний импорт в Россию

Как узнал «Ъ», структура итальянской Campari Group попросила запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать в России напитки под своим брендом Aperol. С соответствующим заявлением компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области.

Campari Group — шестой в мире производитель премиального алкоголя. Выпускает продукцию под бренадми Aperol, Campari, Wild Turkey и др.

Иск структуры Campari Group — Davide Campari-Milano N.V.— «Ъ» обнаружил в картотеке арбитражных дел. Campari указывает, что согласие на поставки дано не было, а Aperol не входит в параллельный импорт.

В связи с этим компания требует запретить выпуск своего товара в России. Суд запросил у Campari подтверждение нарушенного права. Заседание назначено на 30 октября.

После ввода российских войск на Украину Campari прекратила инвестиции и сократила бизнес в России. Несмотря на это, по данным «Ъ», с января по июль нынешнего года «Кампари Рус» ввезла в Россию 3,12 млн л алкоголя (3,58 млн л в 2022 году). Выручка «Кампари Рус» за прошлый год выросла на 20,9%, до 7,5 млрд руб., чистая прибыль составила 507,6 млн руб.

Подробнее — в материале «Aperol просит больше не наливать».