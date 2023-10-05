Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владелец Aperol попросил запретить его сторонний импорт в Россию

Как узнал «Ъ», структура итальянской Campari Group попросила запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать в России напитки под своим брендом Aperol. С соответствующим заявлением компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области.

Campari Group — шестой в мире производитель премиального алкоголя. Выпускает продукцию под бренадми Aperol, Campari, Wild Turkey и др.

Иск структуры Campari Group — Davide Campari-Milano N.V.— «Ъ» обнаружил в картотеке арбитражных дел. Campari указывает, что согласие на поставки дано не было, а Aperol не входит в параллельный импорт.

В связи с этим компания требует запретить выпуск своего товара в России. Суд запросил у Campari подтверждение нарушенного права. Заседание назначено на 30 октября.

После ввода российских войск на Украину Campari прекратила инвестиции и сократила бизнес в России. Несмотря на это, по данным «Ъ», с января по июль нынешнего года «Кампари Рус» ввезла в Россию 3,12 млн л алкоголя (3,58 млн л в 2022 году). Выручка «Кампари Рус» за прошлый год выросла на 20,9%, до 7,5 млрд руб., чистая прибыль составила 507,6 млн руб.

Подробнее — в материале «Aperol просит больше не наливать».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...