Пять хозяйств на Ставрополье получили 24 млн рублей по программе страхования
В рамках программы агрострахования в Ставропольском крае пять сельскохозяйственных животноводческих предприятий получили выплаты в общем объеме 24 млн руб., сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
В результате были застрахованы более 231 тыс. голов животных, включая 226,5 тыс. свиней, 2,8 тыс. голов крупного рогатого скота, 2,5 тыс. голов мелкого рогатого скота.
По программе агрострахования государство субсидирует 50% от страховой премии, начисленной по договору страхования.
«В текущем году на предоставление субсидий по договорам сельскохозяйственного страхования из двух уровней бюджетов в Ставропольском крае предусмотрено 697 млн руб. На сегодняшний день 80% этих средств уже освоены»,– поясняется в сообщении минсельхоза региона.