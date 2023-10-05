Число рейсов между Казанью и Ташкентом увеличат до семи в неделю

Количество авиарейсов между Казанью и Ташкентом планируют увеличить до семи в неделю. С таким предложением выступил замглавы Минтранса Узбекистана Жасурбек Чориев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По его словам, сейчас в неделю выполняется два авиарейса между Казанью и Ташкентом. Планируется же сделать такие маршруты ежедневными.

Помимо двух самолетов в Ташкент, из Казани летают самолеты в Фергану, в Самарканд. При этом с конца октября в последний город будут отправляться два рейса.

"Ъ-Казань"