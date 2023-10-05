Число рейсов между Казанью и Ташкентом увеличат до семи в неделю
Количество авиарейсов между Казанью и Ташкентом планируют увеличить до семи в неделю. С таким предложением выступил замглавы Минтранса Узбекистана Жасурбек Чориев.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
По его словам, сейчас в неделю выполняется два авиарейса между Казанью и Ташкентом. Планируется же сделать такие маршруты ежедневными.
Помимо двух самолетов в Ташкент, из Казани летают самолеты в Фергану, в Самарканд. При этом с конца октября в последний город будут отправляться два рейса.