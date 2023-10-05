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Коммерсантъ FM
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Тур музыканта Гарика Сукачева по городам России перенесен на апрель 2024 года

Запланированный на 2023 год большой тур рок-музыканта Гарика Сукачева по городам России перенесен на несколько месяцев по неизвестным причинам. Как отмечают представители певца, все анонсированные ранее концерты музыканта состоятся весной следующего года.

«По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты — 10-25 апреля 2024 года»,— говорится в сообщении, размещенном в официальной группе рокера в соцсети «ВКонтакте». Как ожидается, в апреле господин Сукачев выступит с концертами в Казани, Ульяновске, Ижевске и Самаре. Причины переноса выступлений музыканта не раскрываются.

В июле текущего года сообщалось, что 63-летний певец попал в больницу. По словам представителей музыканта, тогда он был «госпитализирован в связи с ухудшением здоровья». Спустя несколько дней господина Сукачева выписали из медучреждения.

Гарик Сукачев выступает на сцене с 1980-х. В разные годы был лидером групп «Закат Солнца вручную» (1977–1983), «Постскриптум (P.S.)» (1982), «Бригада С» (1986–1994; с 2015-го) и «Неприкасаемые» (1994–2013). На счету музыканта— более 20 альбомов.

Александр Кислов

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