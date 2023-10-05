Отступление машин

Пермские промышленники продолжают уступать девелоперам площадки в городе. ГК «Кортрос» приобрела у «Новомет-Пермь» более 2 га земли под жилую застройку на ул. Рязанской, 120. Промпредприятие освободит территорию от своих производственных мощностей до июля 2024 года. Эксперты говорят, что эту локацию собираются осваивать сразу несколько девелоперов. К приме­ру, «Девелопмент-Юг» будет строить жилье в одном квартале с «Кортросом». По мнению участников рынка, вместе компании будут развивать инфраструктуру микрорайона. Среди минусов площадки — необходимость продления проходящей рядом ул. Геологов и виды на промзону из окон будущих новостроек.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Федеральный девелопер «Кортрос» планирует в Перми еще одну крупную стройку. Компания «Кортрос-Пермь» недавно стала владельцем более 2 га земли, расположенных в границах улиц Рязанской, Качалова, Беляева и Одоевского. Участок и находящиеся на нем строения ранее принадлежали АО «Новомет-Пермь». Сделка состоялась 2 октября. Застройщик планирует комплексное освоение этой территории, сообщил собеседник на региональном рынке недвижимости. В «Кортрос-Пермь» подтвердили факт сделки, пообещав в дальнейшем раскрыть параметры предполагаемого проекта.

Новый земельный актив «Кортроса» находится на ул. Рязанской, 120, именно там располагаются строения и корпуса «Новомет-Пермь». Речь может идти о двух участках площадью 2,3 га под зданиями предприятия по ул. Рязанской, 120а и 120а/к1. ГК «Новомет» производит оборудование для неф­тедобычи, занимается разработкой инновационных технологий для нефтедобычи и «зеленой энергетики». Предприятие пока продолжает размещать на ул. Рязанской свои производственные мощности.

В «Новомет-Пермь» подтвердили продажу участка застройщику. «После того как городские власти внесли изменения в градплан, переезд цехов был лишь вопросом времени. Площадку на Рязанской „Новомет“ освободит до июля 2024 года. Переезд планируется начать весной следующего года»,— рассказали в компании. Производственные подразделения переедут на территорию бывшего завода «Велта», где уже сейчас располагается кабельное производство «Новомета». Началась достройка корпуса «Велта-2». На «Велту» перенесут инженерно-технический центр, производство нестандартного оборудования и подразделение, занимающееся станциями управления, добавили на предприятии.

По сведениям портала ИСОГД Перми, жилая застройка на ул. Рязанской, 120, запрещена. Площадка входит в зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6, лежит в санитарно-защитной зоне «Группа предприятий сан­узла „Беляевский“». Участок «Кортрос-Пермь» находится в одном квартале с территорией краснодарской корпорации «Девелопмент-Юг» на ул. Беляева, 17 (1,37 га), где тоже планируется жилищное строительство. На минувшей неделе комиссия по землепользованию и застройке направила на публичные слушания предложение девелопера об установлении там зоны жилой застройки и высоты до 16 этажей.

АО СЗ «Кортрос-Пермь» входит в пермский филиал федеральной девелоперской компании «Кортрос». Среди знаковых объектов «Кортроса» в Перми — ЖК «Гулливер» на месте медучреждения по ул. Революции, ЖК «Астра» в историческом центре города в Тополевом переулке, 5. Сейчас компания возводит жилой квартал «iLove» возле ДКЖ, в районе ул. Герцена и будущей ул. Строителей. Девелопер готовится также начать застройку на территории, ограниченной улицами Энгельса, Углеуральской, Барамзиной и Гатчинской. В среднем одномоментно компания строит в Перми по одному комплексу. Однако в недавнем интервью «Ъ-Прикамье» гендиректор группы Станислав Киселев сообщил о планах холдинга в этом году минимум вдвое нарастить портфель своих проектов в Перми.

Гендиректор «Комстрин-Пермь» Марина Коноплева отметила, что развитию микрорайона Балатово сейчас оказывают повышенное внимание в силу его активной застройки, готовящегося переезда зоопарка и других факторов. Помимо «Кортрос-Пермь» и «Девелопмент-Юг», еще несколько девелоперов собираются застраивать эту локацию. Среди них Nova, купившая в соседнем квартале у «Талана» участок на ул. Чердынской, 46, японская компания Yunika, которая приобрела у «Треста №14» территории на ул. Рязанской, 91, 101, 103а, 132 (через дорогу от площадки «Кортроса»). Совместное освоение территории даст синергетический эффект, компании сразу продумают дорожную и социальную инфраструктуру микрорайона, уверена госпожа Коноплева. «Считаю, что в этом районе надо продлить ул. Геологов. Также при застройке участков „сетевики“ могут выдвинуть сложные технические условия по присоединению к сетям. Но благодаря тому, что туда „заходит“ сразу несколько девелоперов, выполнение этих дорогостоящих условий можно будет разделить на нескольких участников»,— говорит гендиректор «Комстрин-Пермь». По мнению Марины Коноплевой, на новом участке «Кортрос-Пермь» с учетом необходимой для жителей инфраструктуры можно разместить 30–35 тыс. кв. м жилья.

Директор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина указала, что новый участок «Кортрос-Пермь» примыкает к существующему жилому кварталу, рядом проходят маршруты общественного транспорта, вблизи есть социальная и коммерческая инфраструктура. Девелопер намерен застроить часть производственного конгломерата, поэтому часть окон будет выходить на промзону, что не порадует жителей, «на этом минусы площадки заканчиваются». «Но я думаю, что у компании не возникнет проблем с продажами, потому что Индустриальный район — один из самых емких по спросу на жилье и количеству рабочих мест. Там сосредоточено много предприятий, а концепция „пятиминутного города“ говорит, что люди должны жить в непосредственной близости от своего рабочего места»,— считает эксперт. «Кортрос-Пермь» и «Девелопмент-Юг» смогут объединить усилия по развитию квартала. «Компании не станут конкурентами, строя жилье рядом. Это разные застройщики, и пусть цены на квартиры у них будут сопоставимы, каждый продумает свою концепцию комплексов, комплектацию инженерных систем, „наполнение“ домов»,— рассуждает эксперт.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова