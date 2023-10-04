В Зеленограде не мигает зеленый

Мэрия Москвы в рамках эксперимента отключила на некоторых светофорах в Зеленограде мигающий зеленый сигнал, который раньше загорался перед включением желтого и красного. В ЦОДД Москвы пояснили: водители используют переходную фазу не для замедления, как это записано в ПДД, а для ускорения, что провоцирует аварии. Реакция как минимум части жителей на нововведения оказалась негативной, некоторые из них уже проводят голосования и пишут жалобы. Одни эксперты ожидают роста числа ДТП на перекрестках зимой, другие считают, что жители со временем привыкнут, а аварий не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Жители Зеленограда заметили новый режим работы местных светофоров несколько дней назад, в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) подтвердили, что в округе проводится эксперимент. На 31 перекрестке переключение с зеленого сигнала на желтый теперь происходит сразу, без «мигающего» зеленого, как раньше. «Зеленый мигающий информирует водителей о том, что они должны плавно сбросить скорость,— пояснили в ЦОДД.— Но на практике вместо этого автомобилисты начинают разгоняться в попытке проскочить перекресток. Это приводит к столкновениям, а высокая скорость существенно снижает шансы участников ДТП выжить». В ЦОДД ссылаются на опыт Испании, Германии, Бельгии и других стран, где после зеленого сразу включается желтый.

Раньше до 80% водителей, проезжая перекрестки в Зеленограде, ускорялись на мигающий зеленый, рассказал “Ъ” гендиректор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович (подрядчик ЦОДД по обслуживанию светофоров, камер и т. д.). «"Пилот" уже идет вторую неделю, аварийность не выросла, а число ускоряющихся в момент переключения фазы с зеленого на желтый сократилось более чем в шесть раз,— заявил он.— Мы еще добавили дополнительные три секунды в фазу красного света, в этот момент он горит со всех сторон перекрестка. Это так называемая фаза успокоения. Никто не едет и врезаться в друг друга не может».

Нововведение вызвало крайне негативную реакцию жителей Зеленограда — это видно по реакции в местных пабликах.

«ЦОДД, иди тренируйся на кошках, а не на живых людях»,— написал пользователь Артем Ж. «Они думают, что если включится желтый, то машины резко встают, это как маятник рукой остановить»,— добавляет Денис Ф. «Это полная жесть, вчера ощутил на себе... сначала думал, только один светофор неисправен, потом догадался, что вся система так ведет себя»,— жалуется Роман О. «День жестянщика наступит раньше»,— шутит один из комментаторов. Портал «Зеленоград.ру» провел опрос среди 2,8 тыс. человек, показавший, что 85% читателей не поддерживают решение ЦОДД. Некоторые уже направили жалобы и запросы в организацию. Решение о новой работе светофоров, по данным “Ъ”, с ГИБДД не было согласовано, впрочем, законодательство этого и не требует.

Мнение экспертов разделилось. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что теперь вырастет число наездов машин друг на друга в попутном направлении (негативный тренд, по данным “Ъ”, уже фиксируется через систему видеонаблюдения по камерам в Зеленограде). «Зимой будет еще хуже, потому что на перекрестках будет гололед,— прогнозирует Петр Шкуматов.— Возможно, будут собираться целые "паровозики" из столкнувшихся машин». Ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов считает, что нововведение приведет к заторам, поскольку по факту суммарное время разрешающего сигнала светофора сократилось, а красного — увеличилось.

Нет ничего плохого в эксперименте, считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский: при внезапном выключении зеленого водитель по-прежнему может успеть проехать на желтый — «для жителей это, конечно, необычно, много негатива сейчас именно из-за этого».

«Нормально, что решение вызывает неоднозначную реакцию у жителей, ведь привычка проезжать на мигающий зеленый сформировалась не вчера,— добавляет Константин Антонович.— Но привычки придется менять. Многие мои знакомые из Зеленограда уже говорят, что стали ездить аккуратнее. А те, кто не соблюдает дистанцию, как врезались во впереди едущий транспорт на светофорах, так и продолжат, связи с циклами нет». Оценить результаты эксперимента будет сложно: если аварийность и начнет расти, то это будут мелкие ДТП с ущербом для «железа» без пострадавших, а их ГИБДД не фиксирует, резюмирует Александр Шумский.

Иван Буранов