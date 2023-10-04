Бывший лидер «саранской группировки» в Брянске получил 19 лет строгого режима

Брянский облсуд признал бывшего лидера «саранской группировки» Виталия Кириенко виновным в бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК РФ), убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и других преступлениях. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, по совокупности с вынесенным в 2013 году приговором мужчине назначено 19 лет колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. руб.

События, описанные в уголовном деле Кириенко, происходили в 2002–2009 годах. Суд установил, что он создал преступную группировку для контроля коммерческих компаний в Брянской области и руководил ею.

На счету главаря банды три убийства. В 2005 году участники группировки задушили в лесу дворника кафе «Ройал», чей труп уложили на помост, облили бензином и сожгли. Позже они застрелили директора МУП «Комплекс», который запретил бандитам обменивать валюту на рынке и намеревался поднять аренду для местного кафе «Апельсин», принадлежавшего Кириенко и его партнерам. В 2009 году по приказу главаря был устранен лидер конкурирующей группировки. Автомобиль, в котором находилась жертва, расстреляли из автомата.

Остальные эпизоды уголовного дела касались вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ), мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) и посредничества при даче взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Кириенко признан виновным в вымогательстве 2 млн руб. у местного жителя и давлении на главу управляющей компании для перехода под его управление четырех многоквартирных домов. Также он подделал договор купли-продажи, для того чтобы в рамках гражданского спора в суде завладеть недвижимостью ООО «ДСТ Импорт-Экспорт», и передал взятку приставу за ускорение окончания исполнительного производства в отношении одного из должников.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый заключил сделку со следствием. С него взыскано 2,7 млн руб. в пользу родственников его жертв. Он извинился перед потерпевшими в суде, отметив, что имел возможность предотвратить убийства, но не успел.

В 2013 году лидер «саранских» получил восемь с половиной лет по ст. 126, ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 127 УК РФ — за организацию покушения на вице-губернатора Александра Касацкого. Он вышел на свободу в 2019 году, а в мае 2022-го был задержан вновь.

Сергей Толмачев, Воронеж