Акционеры СИБУРа из Татарстана получат 7 млрд рублей дивидендов на акции компании

Альберт и Руслан Шигабутдиновы, Айрат и Радик Шаймиевы, Рустем Сультеев и другие экс-владельцы бывшего АО «ТАИФ», продавшие его СИБУРу в октябре 2021 года в обмен на 15% акций и облигации холдинга, получат от участия в нем в общей сложности 7,2 млрд руб. дивидендов за первое полугодие.

Это следует из решения акционеров СИБУРа, проголосовавших на внеочередном собрании за распределение между собой 47,9 млрд руб. из прибыли компании за первое полугодие. Из этой суммы 8,099 млрд руб. уже были выплачены по итогам первого квартала текущего года. За второй квартал компания направит акционерам 39,8 млрд руб. — по 15,53 руб. на акцию.

Как писал «Ъ-Казань», АО «ТАИФ» было продано СИБУРу вместе с 83% акций «Нижнекамскнефтехима», 64% «Казаньоргсинтеза» и 100% АО «ТГК-16». Позднее СИБУР переименовал АО «ТАИФ» в АО «СИБУР-РТ», а в мае 2023 года вернул АО «ТГК-16» новому АО «ТАИФ». Оно было создано его прежними владельцами путем переименования АО «УК ТАИФ», в собственности которого находились не подлежащие продаже СИБУРу активы.

По итогам первого полугодия чистая прибыль АО «СИБУР холдинг» по МСФО составила 32,35 млрд руб. Ранее председатель совета директоров и крупнейший акционер СИБУРа Леонид Михельсон заявил, что объединение «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и завода СИБУРа в Тобольске позволило холдингу по итогам первого полугодия 2023 года «выглядеть намного лучше» мировых конкурентов.

О том, как господин Михельсон поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за поддержку присоединения к СИБУРу «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» — в материале «Ъ-Казань» «Между ними химия».

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"