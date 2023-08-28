Между ними химия

Председатель совета директоров и крупнейший акционер холдинга «СИБУР» Леонид Михельсон поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за поддержку состоявшегося в октябре 2021 года присоединения к СИБУРу «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», ранее принадлежавших АО «ТАИФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Печенкин Фото: Дмитрий Печенкин

«Я очень благодарен за мудрость Рустама Нургалиевича (Минниханова.— «Ъ-Казань»). Когда мы пришли рассмотреть этот проект (присоединения.— «Ъ-Казань»), одобрить, он вообще не думал, сказал "это правильно"»,— сказал господин Михельсон журналистам в присутствии господина Минниханова после церемонии запуска в эксплуатацию модернизированной установки синтеза изопропилбензола на «Казаньоргсинтезе». «Спасибо вам большое»,— обратился Леонид Михельсон к Рустаму Минниханову.

Господин Михельсон считает, что объединение «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и завода СИБУРа в Тобольске позволило холдингу по итогам первого полугодия 2023 года «выглядеть намного лучше» мировых конкурентов.

«Мы сегодня на совете директоров рассматривали результаты работы СИБУРа за первое полугодие по сравнению с 2022 годом. Сложно сравнивать. А я сравнивал с топовыми, мировыми компаниями. СИБУР на их фоне выглядит намного лучше»,— сказал Леонид Михельсон.

«То, что объединились своевременно эти три сверхквалифицированных площадки, которые переплетены и по продуктам, и по сырьевой базе, и, самое главное, по мозгам, дало наименьший негативный эффект в текущей ситуации. Если бы были разрознены, намного тяжелее мы бы переживали сегодняшние времена»,— считает господин Михельсон.

«Между собой бы конкурировали и потеряли бы»,— поддержал его Рустам Минниханов.

«Мы не только удовлетворены, но и хотим поблагодарить компанию "СИБУР" за те решения, которые были приняты и которые сегодня исполняются»,— сказал глава Татарстана в ответ.

Он отметил, что «все программы по развитию продолжаются»: «Кроме вопросов производственных решаются вопросы, связанные с кадрами». СИБУР планирует создать в Татарстане центр разработок, добавил господин Минниханов.

Напомним, в октябре 2021 года СИБУР приобрел АО «ТАИФ», владевшее 83% акций «Нижнекамскнефтехима» и 64% «Казаньоргсинтеза». СИБУР расплатился с акционерами ТАИФа, в числе которых были Альберт Шигабутдинов, Рустем Сультеев, Радик Шаймиев и Руслан Шигабутдинов, передав им 15% собственных акций стоимостью 292 млрд руб. и облигации на $3,025 млрд со сроками погашения до 11 лет.

Позднее СИБУР переименовал АО «ТАИФ» в АО «СИБУР-РТ». А бывшие акционеры ТАИФа создали новый ТАИФ — из компании «УК ТАИФ», в собственность которой заблаговременно перевели не подлежащие продаже СИБУРу активы.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"