Компания отошла «исторически знакомому»

Компанию ТГК-16, которую СИБУР приобрел у татарстанской группы «ТАИФ» полтора года назад «в пакете» с «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом», вернули продавцу. Вчера о сделке сообщил СИБУР, отметив, что ТГК-16, согласно договоренностям, продолжит обеспечивать энергией эти два химических гиганта. Причиной продажи в СИБУРе называют непрофильность бизнеса ТГК-16 и говорят, что «ТАИФ исторически хорошо знаком с активом и ландшафтом энергорынка» Татарстана. Сумма сделки не называется. По мнению экспертов, она может составлять 50 млрд руб. — «по принципу $500 за 1 кВт установленной мощности», но они не исключают, что продажа состоялась с дисконтом, который и привлек ТАИФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вчера СИБУР сообщил о закрытии сделки по продаже группе «ТАИФ» генерирующей компании ТГК-16, которая владеет Нижнекамской ТЭЦ и Казанской ТЭЦ-3. «С учетом того, что развитие энергетики непрофильный для СИБУРа вид деятельности, а ТАИФ исторически хорошо знаком с активом и ландшафтом энергорынка Республики Татарстан, принятое решение представляется как наиболее эффективное для всех заинтересованных сторон»,— пояснили в СИБУРе смысл продажи компании.

Сумму сделки в СИБУРе не назвали.

ТАИФ заявлений о сделке не делал. В пресс-службе компании на звонки „Ъ“ не ответили.

Напомним, 100% акций АО «ТГК-16» в октябре 2021 года отошли СИБУРу вместе с 83% акций «Нижнекамскнефтехима» и 64% «Казаньоргсинтеза» через покупку АО «ТАИФ», владевшего этими активами. СИБУР расплатился с продавцами акций ТАИФа, в числе которых были Альберт Шигабутдинов, Рустем Сультеев, Радик Шаймиев и Руслан Шигабутдинов, передав им 15% собственных акций стоимостью 292 млрд руб. и облигации на $3,025 млрд со сроками погашения до 11 лет.

Позднее СИБУР переименовал АО «ТАИФ» в АО «СИБУР-РТ». А бывшие акционеры ТАИФа создали новый ТАИФ — из компании «УК ТАИФ», в собственность которой заблаговременно перевели неподлежащие продаже СИБУРу активы. Реинкарнацией ТАИФа можно считать избавление от аббревиатуры «УК» в его названии, зарегистрированном в апреле прошлого года. Генеральным директором компании, как в прежние времена, является Альберт Шигабутдинов. Сейчас «дочками» ТАИФа выступают 12 организаций (с долей участия более 5% уставного капитала). Среди них пока не значится ТГК-16. При этом стоимость чистых активов ТАИФа за март текущего года возросла на 30,7 млрд руб. и на 4 апреля составила 90,3 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

ТАИФ создал ОАО «ТГК-16» в 2010 году на базе Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1, приобретенных за 6,6 млрд руб. у «Татэнерго», бенефициаром которого является правительство Татарстана. Установленная электрическая мощность ТГК-16 составляет 1669,6 МВт, установленная тепловая мощность — 6136 Гкал/ч.

В 2013 году «Татэнерго» (тогда называлось ОАО «Генерирующая компания») через суд пыталось расторгнуть договор продажи энергоактивов ТАИФу. Одним из аргументов истца было то, что, получив «наиболее эффективные» ТЭЦ, ТАИФ вопреки условиям сделки не внес их в уставный капитал ТГК-16 — это должно было стать «гарантией, что станции не будут проданы, заложены». Также отмечалось, что сделка была совершена по цене на 4,5 млрд руб. ниже рыночной. Но главный довод истца заключался в «антисоциальных» действиях ответчика — отказе от участия в системе перекрестного субсидирования, при которой промышленные предприятия за счет более высоких тарифов компенсировали расходы энергокомпаний на поставку тепла по низким ценам для населения. По утверждению истца, ТГК-16 заключила прямые договоры с предприятиями-потребителями 90% тепла. Остальные клиенты, в основном население, достались «Татэнерго». По мнению истца, по этой причине «Татэнерго» было вынуждено удвоить тарифы на тепло для населения. Однако Альберт Шигабутдинов публично пообещал «все решить», и позднее спор прекратился.

В 2022 году, пока ТГК-16 находилась в собственности СИБУРа, компания на 74% увеличила чистую прибыль — до 6,4 млрд руб., резко — на 633,5% — нарастив «доходы от участия в других организациях». Выручка предприятия за 2022 год превысила 35 млрд руб., что на 6,6% больше, чем в предыдущем году.

В СИБУРе надеются, что возвращение ТКГ-16 ТАИФу не повлечет проблем с энергоснабжением «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». «Между компаниями достигнуты все необходимые договоренности об основанном на долгосрочных контрактах снабжении тепловой энергией предприятий в Казани и Нижнекамске»,— говорят в холдинге. «Мы рассчитываем, что тот уровень интеграции, который сегодня достигнут между ТГК-16 и татарстанскими предприятиями СИБУРа, сохранится»,— отмечают в СИБУРе и напоминают, что «ТАИФ и СИБУР — партнеры по многим аспектам производственной деятельности, в том числе в части технологических связей и сырьевого обеспечения».

Между тем, как стало известно „Ъ“, СИБУР вернул ТГК-16 «не в целости»: он оставил себе ООО «ПЭСТ» (Промышленная электросбытовая компания Татарстана, Нижнекамск), которым прежде владела ТГК-16. В СИБУРе не стали комментировать эту деталь сделки.

«Нет ничего странного, что ПЭСТ не стали возвращать, так как она является ключевым звеном в снабжении „Казаньоргсинтеза“ и „Нижнекамскнефтехима“ электроэнергией, это их сбытовая компания, и логичнее отставить ее в своей структуре для удобства предприятий»,— считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Он не исключает, что сумма сделки по продаже ТГК-16 ТАИФу может быть «ниже рынка». «Если оценивать два ТЭЦ по принципу $500 за 1 кВт установленной мощности, то рыночная сумма сделки может доходить до 50 млрд руб., однако, возможно, стороны договорились и о более низкой сумме»,— рассуждает эксперт. «Не исключу, что в ТАИФе предполагалось возвращение ТГК-16 через какое-то время, так как для СИБУРа наиболее принципиально было приобретение „Казаньоргсинтеза“ и „Нижнекамскнефтехима“, а энергоактивы приобретались изначально в нагрузку»,— говорит аналитик. «ТАИФ не стал отказываться от предложения вернуть данные активы назад, если учесть, что СИБУР предложил активы с дисконтом, то стороны заключили взаимовыгодную сделку»,— предполагает господин Жарский.

Ольга Кудрина