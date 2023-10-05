Депутаты тормозят такси

Принятие регионального закона о регулировании деятельности легковых такси в Республике Алтай отложено. Депутаты госсобрания — эл курултая раскритиковали законопроект за прогнозируемые рост нагрузки на малый бизнес и повышение стоимости перевозок, после чего отправили его на доработку. Между тем документ должен был привести региональное законодательство в соответствие с федеральным законом «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который вступил в силу 1 сентября. Прокуратура республики настаивала на принятии местного закона на ближайшей сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты Республики Алтай раскритиковали законопроект о такси за прогнозируемый рост нагрузки на малый бизнес и стоимость перевозок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Депутаты Республики Алтай раскритиковали законопроект о такси за прогнозируемый рост нагрузки на малый бизнес и стоимость перевозок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На первой после летних каникул сессии госсобрания — эл курултая Республики Алтай депутаты рассмотрели законопроект, касающийся работы легковых такси. Предполагалось, что он будет принят в первом чтении. Законопроект разработало министерство сельского хозяйства республики, в ведении которого находится эта сфера бизнеса. Инициатива призвана привести региональное законодательство в соответствие с ФЗ №580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Он был принят Госдумой РФ в декабре 2022 года и вступил в силу 1 сентября 2023-го.

Представившая законопроект и.о. министра сельского хозяйства Наталия Табакаева сообщила, что документ предусматривает ведение региональных реестров перевозчиков легковых такси, самих легковых такси и служб заказа такси с использованием специализированной федеральной государственной системы. Для водителей устанавливается целый ряд ограничений. Например, таксистами не могут работать граждане с непогашенными судимостями по ряду статей УК РФ, а также те, у кого накопилось более трех неуплаченных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. Федеральный закон обязывает водителей такси, в том числе самозанятых, иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков, который заметно дороже полиса для обычных автомобилистов. По словам госпожи Табакаевой, все эти меры приведут к росту ответственности перевозчиков и усилению контроля за их работой.

Депутатов эти уверения не убедили, и они высказали целый ряд замечаний к документу. Прежде всего, было указано на рост финансовой нагрузки на частных перевозчиков и прогнозируемое в результате принятия закона повышение тарифов такси. «Необходимо принять закон, но здесь может быть обратная сторона медали. Те люди, которые „в чистую“ работают, для них появятся дополнительные издержки»,— предположил Дмитрий Софронов (ЛДПР). По его мнению, часть таксистов может «уйти в тень», где «есть такие экземпляры, что с ними просто невозможно ездить».

«Когда нам говорят, что цены на услуги такси не будут повышены, значит, мы должны понимать ровно наоборот. Повысятся, я полагаю, минимально в два раза»,— подсчитала Мария Демина (КПРФ). По ее мнению, в законопроекте также необходимо указать минимальный срок, на который выдается разрешение на работу такси. «Вы же когда начнете работать, там такая вакханалия со сроками начнется. С вами же по-другому нельзя»,— пояснила причину своего беспокойства депутат, обращаясь к и.о. министра.

Независимому депутату Аскару Тулебаеву документ также не понравился тем, что его принятие может привести к повышению тарифов на такси при неразвитости общественного транспорта. «У нас, к сожалению, до сих пор не во все районы ходят автобусы. И люди вынуждены ездить на такси»,— сказал он.

Спикер-единоросс Артур Кохоев разделил тревогу представителей других фракций. «Наша задача — этим законопроектом упорядочить эту сферу, но при этом так сделать, чтобы те, кто сегодня добропорядочно занимаются этим видом деятельности уже не первый год, которые кормят семьи, их права не ущемить, не нарушить»,— подвел он итог дискуссии.

В результате за принятие законопроекта о регулировании деятельности такси проголосовало только 19 человек при необходимом минимуме в 21 голос (более половины от списочного числа депутатов). По словам господина Кохоева, законопроект возвращен в минсельхоз на доработку.

«Будем заходить (направлять законопроект в госсобрание.— „Ъ“) повторно»,— прокомментировала „Ъ-Сибирь“ решение госсобрания Наталия Табакаева, добавив, что законопроект был разработан в точном соответствии с федеральным законом.

Прокурор республики Анатолий Богданчиков в своем обращении к председателю профильного комитета госсобрания по аграрной политике Рустаму Байдалакову от 20 сентября указал на то, что законопроект в обязательном порядке должен быть принят на ближайшей сессии. „Ъ-Сибирь“ направил запрос в прокуратуру о действиях ведомства в связи с решением госсобрания.

В ряде российских регионов подобные местные законы уже действуют. Например, в Санкт-Петербурге он был принят в конце июня. В Республике Татарстан, как сообщал „Ъ“, — в июле.

По данным реестра на 1 августа 2022 года, опубликованным на сайте минсельхоза республики, в регионе выдано около 200 действующих разрешений на работу такси.

Валерий Лавский