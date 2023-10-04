Пашинян: делегация Армении поедет в Испанию, несмотря на отмену встречи в Гранаде

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что пятисторонняя встреча в испанской Гранаде не состоится, сообщил «Sputnik Армения». При этом армянская делегация все же поедет в Испанию и «попытается детально представить свою позицию во время запланированных встреч». Ранее сегодня агентство АПА сообщало, что встреча не состоится из-за отказа Азербайджана участвовать в ней.

По данным «Sputnik Армения», Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что армянская сторона «была настроена конструктивно и оптимистично». Отмечается, что Армения рассчитывала на возможность заключить «поворотный» документ.

5 октября в Испании должны были пройти переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. По словам источника АПА, среди участников переговоров «сформировалась антиазербайджанская атмосфера». В частности, Франция и Германия высказались против инициативы Азербайджана пригласить к участию в переговорах представителей Турции.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Документ стал результатом военной операции Азербайджана на территории непризнанной республики 19 и 20 сентября. В результате боевых действий погибли и пострадали сотни человек с обеих сторон. После операции началась массовая эвакуация армян из Карабаха в Армению. Территорию республики покинули более 100 тыс. из 120 тыс. армян.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Полина Мотызлевская