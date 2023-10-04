Четыре предприятия из Черноземья получили 100 млн рублей на импортозамещение

Предприятия из трех регионов Черноземья вошли в число победителей конкурса «Коммерциализация — импортозамещение (очередь XIX)». Суммарно они выиграли 98 млн руб., следует из итогов конкурса, опубликованных Фондом содействия инновациям.

Больше всего получили липецкие предприятия — всего 38 млн руб. Грант в размере 30 млн руб. на выпуск экологичной бумажной асептической трубочки будет осваивать ООО «Летс Трейд». Еще один грант в 8 млн руб. выиграло ООО НПП «Стандарт»: он пойдет на запуск автоматизированной линии «Аналит-1Л» для анализа почв, которая позволит увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур.

Воронежское ООО «Сталь» получило грант в 30 млн руб. на создание нового производства машин газовой резки стальных заготовок для металлургической промышленности. Еще столько же выиграло белгородское ООО «Гелан» на расширение производства программно-аппаратных комплексов систем светодиодного освещения.

Всего в конкурсе победило 79 предприятий. Общая сумма грантов составила 2,1 млрд руб. Эксперты рассмотрели 540 проектов из 60 регионов России.

Егор Якимов

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