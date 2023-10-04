Prinzip планирует восстановить гостиницу «Большой Урал» в центре Екатеринбурга

Уральский девелопер Prinzip планирует заняться восстановлением конструктивисткой гостиницы «Большой Урал» в центре Екатеринбурга. Об этом глава компании Геннадий Черных рассказал на форуме 100+ TechnoBuild министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

«Сегодня в Екатеринбурге самая большая коллекция архитектурного авангарда, но памятник обветшал. Мы хотим сделать авангард-центр "Большой Урал" — это многофункциональный общественный центр»,— рассказал Геннадий Черных.

Министр строительства в ответ сказал, что знает о гостинице «Большой Урал», так как в советское время останавливался в ней.

Как указано на сайте гостиницы, которая является памятников архитектуры, она была построена в начале 1930-х годов по проекту свердловских архитекторов Смирнова и Захарова. Позже внешний вид «Большого Урала» был преобразован — в начале 40-х годов по проекту Рейшера фасад гостиницы был переделан в стиле «неоклассика».

Мария Игнатова

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