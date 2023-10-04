В Прикамье борьбой с фейками в интернете займется ЦУР

В Пермском крае «Центр управления регионом» (ЦУР) получит дополнительные полномочия для борьбы с недостоверной информацией в интернете. Об этом свидетельствует указ губернатора края о внесении изменений в положение о ЦУР.

Согласно указу, ЦУР получил право на выявление недостоверной информации в мессенджерах и социальных сетях. Теперь центр может заниматься маркировкой фейков и предупреждать пользователей о распространении недостоверной информации.

В Пермском крае ЦУР был создан в 2020 году. В том же году центры были созданы во всех субъектах России по поручению президента РФ Владимира Путина. В задачи центров управления регионами входит мониторинг и анализ эффективности обратной связи от граждан в соцсетях. На первом этапе специалисты структуры занимались мониторингом сообщений в социальных сетях и направлением данных в компетентные органы для мгновенного устранения выявленных проблем.